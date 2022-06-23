Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в Евросоюз
Саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление в организацию Украине и Молдавии, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день — решающий шаг на вашем пути в ЕС», — написал Мишель на своей странице в Twitter.
По его словам Грузия также может получить статус кандидата после выполнения ряда условий. «Совет решил признать европейскую перспективу Грузии, она сможет получить статус кандидата как только будет выполнен ряд условий. Будущее Грузии связано с ЕС», — добавил он.
16 июня Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине этот статус как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить ряд реформ.
Глава органа Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отмечала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».
При этом министр — делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон подчеркивал, что Украина не сможет ускоренно войти в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий. По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум.