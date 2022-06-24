Кремль отложил прямую линию с Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным востребована, однако она состоится чуть позднее, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сказал Песков. По его словам, у президента сейчас очень много более важных мероприятий, потому она состоится чуть позже, «но это случится обязательно». Ранее Песков говорил, что в этом году прямая линия пройдет «не раньше июля».
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2021 г. в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.