Кремль отложил прямую линию с Путиным

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сказал Песков. По его словам, у президента сейчас очень много более важных мероприятий, потому она состоится чуть позже, «но это случится обязательно». Ранее Песков говорил, что в этом году прямая линия пройдет «не раньше июля».