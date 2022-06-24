Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 25 июня
Президент России Владимир Путин проведет встречу в Санкт-Петербруге с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которой они обсудят двусторонние отношения и стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба Кремля. Встреча запланирована на 25 июня.
«Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов», — говорится в заявлении Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил о встрече Путина и Лукашенко в подмосковном поселке Завидово. Лукашенко пробудет в поселке два дня, 23 и 24 июня. По итогам встречи не планируется общение с прессой. Последний раз главы государств встречались в Сочи в конце мая.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу встретился в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, который прибыл на заседание Совета министров обороны стран СНГ. Главы оборонных ведомств обсудили военно-политическую обстановку и подготовку оперативных учений Белоруссии и России «Щит Союза — 2023». Шойгу также заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства из-за сложивших геополитических условий.