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Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 25 июня

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу в Санкт-Петербруге с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которой они обсудят двусторонние отношения и стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба Кремля. Встреча запланирована на 25 июня. 

«Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов», — говорится в заявлении Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил о встрече Путина и Лукашенко в подмосковном поселке Завидово. Лукашенко пробудет в поселке два дня, 23 и 24 июня. По итогам встречи не планируется общение с прессой. Последний раз главы государств встречались в Сочи в конце мая.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу встретился в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, который прибыл на заседание Совета министров обороны стран СНГ. Главы оборонных ведомств обсудили военно-политическую обстановку и подготовку оперативных учений Белоруссии и России «Щит Союза — 2023». Шойгу также заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства из-за сложивших геополитических условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных