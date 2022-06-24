Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 25 июня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил о встрече Путина и Лукашенко в подмосковном поселке Завидово. Лукашенко пробудет в поселке два дня, 23 и 24 июня. По итогам встречи не планируется общение с прессой. Последний раз главы государств встречались в Сочи в конце мая.