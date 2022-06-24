WP: администрация США выплатит пострадавшим от «гаванского синдрома» до $200 000

Осенью прошлого года конгресс принял закон, который обязал Госдепартамент и ЦРУ выплачивать компенсацию действующим и бывшим служащим, которые пострадали от «аномальных инцидентов со здоровьем». Власти США 6 лет проводили расследование, однако все еще не уверены в причинах появления головных болей, проблем со зрением, головокружений и тумана в голове, которые известны как «гаванский синдром». Впервые о нем сообщили дипломаты и сотрудники разведки США, которые работали в Гаване, а затем симптомы стали появляться и на других континентах.