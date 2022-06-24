WP: администрация США выплатит пострадавшим от «гаванского синдрома» до $200 000
Администрация президента США планирует выплатить дипломатам и сотрудникам разведки США по $100 000 – 200 000, чтобы компенсировать необъяснимые проблемы со здоровьем, известные как «гаванский синдром», сообщил Washington Post со ссылкой на источники в конгрессе и бывшего чиновника, знакомого с вопросом.
Осенью прошлого года конгресс принял закон, который обязал Госдепартамент и ЦРУ выплачивать компенсацию действующим и бывшим служащим, которые пострадали от «аномальных инцидентов со здоровьем». Власти США 6 лет проводили расследование, однако все еще не уверены в причинах появления головных болей, проблем со зрением, головокружений и тумана в голове, которые известны как «гаванский синдром». Впервые о нем сообщили дипломаты и сотрудники разведки США, которые работали в Гаване, а затем симптомы стали появляться и на других континентах.
Выплаты в $100 000 – 200 000 получат те, кто из-за синдрома потерял работу или карьеру, рассказали собеседники издания. Размер компенсации пока не установлен и может измениться в процессе пересмотра в Госдепе. Некоторые чиновники назвали такую компенсацию щедрой, однако другие заявили, что этого недостаточно, учитывая потерю будущих и прошлых доходов для тех, кто получил серьезные неврологические повреждения и больше не может работать.
Зимой ЦРУ определило, что, вероятно, иностранное государство не причастно к появлению «гаванского синдрома». До этого в течение многих лет предполагалось, что проблемы со здоровьем появлялись из-за таинственного оружия направленной энергии России или Китая.