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WP: администрация США выплатит пострадавшим от «гаванского синдрома» до $200 000

Ведомости

Администрация президента США планирует выплатить дипломатам и сотрудникам разведки США по $100 000 – 200 000, чтобы компенсировать необъяснимые проблемы со здоровьем, известные как «гаванский синдром», сообщил Washington Post со ссылкой на источники в конгрессе и бывшего чиновника, знакомого с вопросом.

Осенью прошлого года конгресс принял закон, который обязал Госдепартамент и ЦРУ выплачивать компенсацию действующим и бывшим служащим, которые пострадали от «аномальных инцидентов со здоровьем». Власти США 6 лет проводили расследование, однако все еще не уверены в причинах появления головных болей, проблем со зрением, головокружений и тумана в голове, которые известны как «гаванский синдром». Впервые о нем сообщили дипломаты и сотрудники разведки США, которые работали в Гаване, а затем симптомы стали появляться и на других континентах.

Выплаты в $100 000 – 200 000 получат те, кто из-за синдрома потерял работу или карьеру, рассказали собеседники издания. Размер компенсации пока не установлен и может измениться в процессе пересмотра в Госдепе. Некоторые чиновники назвали такую компенсацию щедрой, однако другие заявили, что этого недостаточно, учитывая потерю будущих и прошлых доходов для тех, кто получил серьезные неврологические повреждения и больше не может работать.

Зимой ЦРУ определило, что, вероятно, иностранное государство не причастно к появлению «гаванского синдрома». До этого в течение многих лет предполагалось, что проблемы со здоровьем появлялись из-за таинственного оружия направленной энергии России или Китая.

Ранее по теме: Песков опроверг причастность Москвы к «гаванскому синдрому» у дипломатов США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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