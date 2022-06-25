Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

В конце мая Байден призвал американцев противостоять оружейному лобби. Такое заявление он сделал после происшествия в начальной школе в штате Техас, в результате которого погибли более 20 человек. Стрельба в Техасе стала самым массовым убийством в школах со времен Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 г., когда погибли 26 человек, в том числе 20 детей 6-7 лет. Президент напомнил, что с тех пор в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы.