Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект, который подразумевает самые серьезные федеральные ограничения на ношение оружия за последние три десятилетия, сообщает Reuters.
«Это знаменательный день», — прокомментировал Байден подписание документа.
Новый закон включает положения, позволяющие властям штатов не допустить попадания оружия в руки тех, кто считается опасным для себя или других, и запрещает продажу оружия тем, кто осужден за домашнее насилие. Власти ужесточат проверку биографических данных покупателей в возрасте до 21 года. Кроме того, приобретение и контрабанда стрелкового оружия с участием подставных лиц становится федеральным преступлением, становится обязательной регистрация продавцов оружия в федеральном реестре.
Ранее законопроект одобрила палата представителей США. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата.
В конце мая Байден призвал американцев противостоять оружейному лобби. Такое заявление он сделал после происшествия в начальной школе в штате Техас, в результате которого погибли более 20 человек. Стрельба в Техасе стала самым массовым убийством в школах со времен Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 г., когда погибли 26 человек, в том числе 20 детей 6-7 лет. Президент напомнил, что с тех пор в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы.