Боррель заявил о возобновлении переговоров Ирана и США по ядерной сделке
Иран и США возобновят переговоры по ядерной сделке, сообщил в Twitter верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды для решения последних нерешенных вопросов», — написал Боррель.
Глава дипломатии ЕС добавил, что с тех пор, как он приостановил переговоры в Вене, прошло три месяца. Он считает, что сторонам нужно ускорить работу и закрыть сделку уже сейчас.
Формально переговоры с Ираном по СВПД были приостановлены с марта, главным образом, из-за того, что Иран настаивает на исключении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка иностранных террористических организаций США (FTO), куда он был внесен администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в 2019 г.
КСИР — элитное военно-политического объединение, тесно интегрированное в иранскую армию, властные структуры и экономику страны. 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сотрудников КСИР, бывших и действующих, ответственными за «контрабанду нефти и отмывание денег». Он заявил, что американские санкции грозят каждому, кто покупает иранскую нефть. Под санкции, в частности, попала компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, сотрудничала с «российским правительством и российской государственной компанией «Роснефть» в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе.
По сведениям Politico, президент США Джо Байден 24 апреля сообщил израильскому премьеру Нафтали Беннету о позиции Вашингтона, которая заключается в том, что, пока Иран не согласится предпринять шаги для смягчения связанных с вопросами безопасности опасений, выходящих за рамки «ядерной сделки», США не исключат КСИР из списка террористов.