Боррель заявил о возобновлении переговоров Ирана и США по ядерной сделке

КСИР — элитное военно-политического объединение, тесно интегрированное в иранскую армию, властные структуры и экономику страны. 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сотрудников КСИР, бывших и действующих, ответственными за «контрабанду нефти и отмывание денег». Он заявил, что американские санкции грозят каждому, кто покупает иранскую нефть. Под санкции, в частности, попала компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, сотрудничала с «российским правительством и российской государственной компанией «Роснефть» в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе.