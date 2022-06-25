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Боррель заявил о возобновлении переговоров Ирана и США по ядерной сделке

Ведомости

Иран и США возобновят переговоры по ядерной сделке, сообщил в Twitter верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды для решения последних нерешенных вопросов», — написал Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что с тех пор, как он приостановил переговоры в Вене, прошло три месяца. Он считает, что сторонам нужно ускорить работу и закрыть сделку уже сейчас.

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Формально переговоры с Ираном по СВПД были приостановлены с марта, главным образом, из-за того, что Иран настаивает на исключении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка иностранных террористических организаций США (FTO), куда он был внесен администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в 2019 г.

КСИР — элитное военно-политического объединение, тесно интегрированное в иранскую армию, властные структуры и экономику страны. 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сотрудников КСИР, бывших и действующих, ответственными за «контрабанду нефти и отмывание денег». Он заявил, что американские санкции грозят каждому, кто покупает иранскую нефть. Под санкции, в частности, попала компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, сотрудничала с «российским правительством и российской государственной компанией «Роснефть» в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе.

По сведениям Politico, президент США Джо Байден 24 апреля сообщил израильскому премьеру Нафтали Беннету о позиции Вашингтона, которая заключается в том, что, пока Иран не согласится предпринять шаги для смягчения связанных с вопросами безопасности опасений, выходящих за рамки «ядерной сделки», США не исключат КСИР из списка террористов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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