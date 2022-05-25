Иранская «ядерная сделка» стала маловероятной

Примерные объемы нефти, которые могут быть выброшены на рынок в случае перезаключения «ядерной сделки» и снятия действующего с апреля 2019 г. полного нефтяного эмбарго с Ирана, оцениваются более чем в 2 млн барр. в день, поясняет «Ведомостям» аналитик товарных рынков «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Как сообщал Reuters иранский высокопоставленный чиновник, экспорт иранской нефти на самом деле составляет около 1,5 млн барр. в сутки, причем большая часть идет в Китай с большим дисконтом, который иранские власти отказываются раскрыть. Лукичева считает такую оценку фактического экспорта нефти Ираном близкой к реальности. Даже на этом фоне для США экономическая потребность в выбросе значительных объемов легальной иранской нефти на рынок для снижения цен сохраняется, полагает Лукичева. Но ею, вероятно, временно жертвуют во имя политических интересов ключевого союзника – Израиля, который в «ядерной сделке» не заинтересован, полагает эксперт «Открытие инвестиций».