В ЛНР сообщили о попытке задержать сотрудников офиса Зеленского в Лисичанске
В Лисичанске находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса украинского президента Владимира Зеленского, власти Луганской народной республики (ЛНР) пытаются их задержать, сообщает ТАСС со ссылкой на народную милицию ЛНР.
«В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского», — сообщили правоохранительные органы республики.
Отмечается, что сотрудники народной милиции пытаются не допустить их бегства из города.
Накануне военные подразделения ЛНР вышли на южную окраину Лисичанска, в городской застройке населенного пункта идут бои, сообщало «РИА Новости».
Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка.
22 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделения ВСУ были окружены в районе Лисичанска. Небольшие группы украинских военных, пребывающих в городе, выходят на связь и просят сдаться в плен, передавал ТАСС.