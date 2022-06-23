Украинские военные начали сдаваться в плен у Лисичанска и Северодонецка
Военнослужащие украинской армии начали сдаваться в плен у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала».
«Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», – сказал Марочко (цитата по РИА «Новости»).
По его словам, к 16:00 на этом направлении в плен сдались две группы по 10 человек. Марочко добавил, что оружие складывают и обычные военные, и представители праворадикальных сил.
Ранее днем посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале написал, что единственная дорога между Северском и Лисичанском перешла под контроль Народной милиции Луганской народной республики, что позволило полностью лишить доступа к снабжению около 5000–7000 украинских военных, находящихся в Северске.
Наступление по направлению Северодонецка и Лисичанска ведется военными ЛНР с начала марта. Эти города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть города.
22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделения ВСУ были окружены в районе Лисичанска. Небольшие группы украинских военных, пребывающих в городе, выходят на связь и просят сдаться в плен, сообщал ТАСС.