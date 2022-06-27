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Песков предложил подождать решения Лукашенко по помилованию Сапеги

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться решения президента Белоруссии Александра Лукашенко по прошению о помиловании россиянки Софьи Сапеги, которую осудили в республике на 6 лет колонии. 3 июня Лукашенко заявлял, что Сапегу могут передать России, чтобы она отбывала срок там.

На вопрос, обсуждали ли Владимир Путин и Лукашенко в ходе встречи ее судьбу, Песков ответил: «По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, то будем ждать решения главы Белорусского государства». На вопрос есть ли какая-то определенность, передадут ли Сапегу России, Песков заявил, что это решение белорусской стороны.

Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили со ссылкой на адвоката россиянки Антона Гашинского, что Сапега подала прошение о помиловании на имя Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. Далее администрация будет рассматривать его и решать вопрос о дальнейшей передаче прошения в комиссию о помиловании.

6 мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских рублей. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романом Протасевичем. Их задержали в мае 2021 г.: минские авиадиспетчеры сообщили пилотам самолета, на котором летели Сапега и Протасевич, что получили письмо о минировании борта. Самолет был вынужден сесть в Минске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных