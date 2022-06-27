Песков предложил подождать решения Лукашенко по помилованию Сапеги

На вопрос, обсуждали ли Владимир Путин и Лукашенко в ходе встречи ее судьбу, Песков ответил: «По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, то будем ждать решения главы Белорусского государства». На вопрос есть ли какая-то определенность, передадут ли Сапегу России, Песков заявил, что это решение белорусской стороны.