Песков предложил подождать решения Лукашенко по помилованию Сапеги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться решения президента Белоруссии Александра Лукашенко по прошению о помиловании россиянки Софьи Сапеги, которую осудили в республике на 6 лет колонии. 3 июня Лукашенко заявлял, что Сапегу могут передать России, чтобы она отбывала срок там.
На вопрос, обсуждали ли Владимир Путин и Лукашенко в ходе встречи ее судьбу, Песков ответил: «По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, то будем ждать решения главы Белорусского государства». На вопрос есть ли какая-то определенность, передадут ли Сапегу России, Песков заявил, что это решение белорусской стороны.
Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили со ссылкой на адвоката россиянки Антона Гашинского, что Сапега подала прошение о помиловании на имя Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. Далее администрация будет рассматривать его и решать вопрос о дальнейшей передаче прошения в комиссию о помиловании.
6 мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских рублей. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.
Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романом Протасевичем. Их задержали в мае 2021 г.: минские авиадиспетчеры сообщили пилотам самолета, на котором летели Сапега и Протасевич, что получили письмо о минировании борта. Самолет был вынужден сесть в Минске.