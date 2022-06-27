Песков назвал нелегитимными планы Запада запретить импорт золота
В Москве считают нелегитимными планы некоторых западных стран запретить ввоз золота из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И, как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет привлекательность в связи нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортный, более законный экономический режим», — отметил представитель Кремля, комментирую планы Великобритании по запрету на ввоз золота, произведенного в России.
26 июня канцелярия премьер-министра королевства Бориса Джонсона распространила заявление, в котором говорилось, что Великобритания, США, Канада и Япония запретят ввозить российское золото из-за специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного. Новые «жесткие меры» будут объявлены на саммите G7, который проходит 26-28 июня в Германии.
Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил, что запрет на экспорт российского золота нужно обсуждать в рамках ЕС, а не G7. Он также отмечает, что санкции против России способствовали ослаблению ее экономики, поэтому они «имеют смысл». Россия, считает он, продолжит «откатываться назад», так как оторвана от технического прогресса.