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Песков назвал нелегитимными планы Запада запретить импорт золота

Ведомости

В Москве считают нелегитимными планы некоторых западных стран запретить ввоз золота из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И, как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет привлекательность в связи нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортный, более законный экономический режим», — отметил представитель Кремля, комментирую планы Великобритании по запрету на ввоз золота, произведенного в России.

26 июня канцелярия премьер-министра королевства Бориса Джонсона распространила заявление, в котором говорилось, что Великобритания, США, Канада и Япония запретят ввозить российское золото из-за специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного. Новые «жесткие меры» будут объявлены на саммите G7, который проходит 26-28 июня в Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил, что запрет на экспорт российского золота нужно обсуждать в рамках ЕС, а не G7. Он также отмечает, что санкции против России способствовали ослаблению ее экономики, поэтому они «имеют смысл». Россия, считает он, продолжит «откатываться назад», так как оторвана от технического прогресса.

Ранее по теме: G7 запретит импорт российского золота

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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