Песков назвал нелегитимными планы Запада запретить импорт золота

«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И, как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет привлекательность в связи нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортный, более законный экономический режим», — отметил представитель Кремля, комментирую планы Великобритании по запрету на ввоз золота, произведенного в России.