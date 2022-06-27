Ушаков назвал условия официального признания правительства талибов

«Талибан» (запрещен в России) должен идти по пути формирования «сбалансированного правительства» Афганистана, что даст ему возможность быть вычеркнутым из террористического списка ООН. Таким образом, талибы могли бы получить основу для будущего международного признания как правительства страны. Об этом заявил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».



По словам Ушакова, российская сторона побуждает талибов «к формированию политически сбалансированного правительства, активизировать противодействие террористической угрозе», а также работу в сфере соблюдения прав человека. «Если будет прогресс на этих направлениях, то может создаться ситуация, когда придется исключить движение талибов из санкционного списка Совбеза ООН. А это будет предтечей или основой для признания нового правительства Афганистана», — сказал Ушаков.