Ушаков назвал условия официального признания правительства талибов
«Талибан» (запрещен в России) должен идти по пути формирования «сбалансированного правительства» Афганистана, что даст ему возможность быть вычеркнутым из террористического списка ООН. Таким образом, талибы могли бы получить основу для будущего международного признания как правительства страны. Об этом заявил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».
По словам Ушакова, российская сторона побуждает талибов «к формированию политически сбалансированного правительства, активизировать противодействие террористической угрозе», а также работу в сфере соблюдения прав человека. «Если будет прогресс на этих направлениях, то может создаться ситуация, когда придется исключить движение талибов из санкционного списка Совбеза ООН. А это будет предтечей или основой для признания нового правительства Афганистана», — сказал Ушаков.
Ранее, в середине июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался дать прогнозы по поводу сроков признания «Талибана» в качестве правительства Афганистана. В то же время делегация талибов в качестве «Торгово-промышленной палаты Афганистана» приняла участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме 15-18 июня.
В августе 2021 г. после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.
Президент России Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН.