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Песков отказался дать прогноз по перспективам признания «Талибана»

Ведомости

Речь о признании запрещенного в России террористического движения «Талибан» в настоящий момент не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что делегация из Афганистана принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В настоящий момент об этом речь не идет, давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать», — отметил представитель Кремля.

Накануне директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что «делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана» примет участие в ПМЭФе. XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.

В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.

Президент России Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. В конце декабря представитель талибов сообщил, что движение планирует назначить посла в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных