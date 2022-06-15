Песков отказался дать прогноз по перспективам признания «Талибана»
Речь о признании запрещенного в России террористического движения «Талибан» в настоящий момент не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что делегация из Афганистана принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«В настоящий момент об этом речь не идет, давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать», — отметил представитель Кремля.
В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.
Президент России Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. В конце декабря представитель талибов сообщил, что движение планирует назначить посла в Москве.