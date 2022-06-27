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Экс-глава МВД Латвии заявил о готовности ЕС и НАТО «отсечь» Калининград

Ведомости

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита между Калининградской областью и остальной частью России является первым шагом для ЕС и НАТО на пути к «отсечению» региона, пишет «РИА Новости».

«Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — подчеркнул Гулбис в эфире местного телевидения.

Как утверждает латвийский экс-министр, главы западных государств ведут не такую жесткую политику, как Рональд Рейган и Уинстон Черчилль. Гулбис призвал президента США Джо Байдена обратиться к Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимем Калининград».

В начале апреля этого года ЕС запретил проезд на свою территорию грузового транспорта, зарегистрированного в РФ. Однако это ограничение не касалось Калининградской области. 18 июня Литовские железные дороги сообщили о прекращении железнодорожного транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между областью и остальными российским регионами.

В МИД России заявили в этой связи, что «если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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