Экс-глава МВД Латвии заявил о готовности ЕС и НАТО «отсечь» Калининград
Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита между Калининградской областью и остальной частью России является первым шагом для ЕС и НАТО на пути к «отсечению» региона, пишет «РИА Новости».
«Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — подчеркнул Гулбис в эфире местного телевидения.
Как утверждает латвийский экс-министр, главы западных государств ведут не такую жесткую политику, как Рональд Рейган и Уинстон Черчилль. Гулбис призвал президента США Джо Байдена обратиться к Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимем Калининград».
В начале апреля этого года ЕС запретил проезд на свою территорию грузового транспорта, зарегистрированного в РФ. Однако это ограничение не касалось Калининградской области. 18 июня Литовские железные дороги сообщили о прекращении железнодорожного транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между областью и остальными российским регионами.
В МИД России заявили в этой связи, что «если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.