Зампостпреда России при ООН отреагировал на ситуацию вокруг ТЦ в Кременчуге
В ситуации с торговым центром в украинском Кременчуге могла иметь место провокация. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО», — написал Полянский в Twitter.
Минобороны России пока не комментировало ситуацию.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео горящего ТЦ в своем Telegram-канале и заявил, что причиной инцидента якобы стал ракетный удар.
Иностранные СМИ опубликовали фото и видео из Бучи 3 апреля. По их словам, эти материалы якобы доказывают причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. После публикаций власти стран Запада ввели новые санкции в отношении России и объявили об очередной высылке дипломатов. Минобороны РФ отвергло обвинения и назвало публикации провокацией, организованной после вывода российских войск из региона. Российские дипломаты дважды пытались созвать специальное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, однако оба раза Великобритания – страна-председатель – отказала им в этом.