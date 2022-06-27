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Политика

Зампостпреда России при ООН отреагировал на ситуацию вокруг ТЦ в Кременчуге

Ведомости

В ситуации с торговым центром в украинском Кременчуге могла иметь место провокация. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО», — написал Полянский в Twitter.

Минобороны России пока не комментировало ситуацию.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео горящего ТЦ в своем Telegram-канале и заявил, что причиной инцидента якобы стал ракетный удар.

Иностранные СМИ опубликовали фото и видео из Бучи 3 апреля. По их словам, эти материалы якобы доказывают причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. После публикаций власти стран Запада ввели новые санкции в отношении России и объявили об очередной высылке дипломатов. Минобороны РФ отвергло обвинения и назвало публикации провокацией, организованной после вывода российских войск из региона. Российские дипломаты дважды пытались созвать специальное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, однако оба раза Великобритания – страна-председатель – отказала им в этом.

Ранее по теме: Небензя: западным СМИ пришлось признать гибель жителей Бучи от обстрелов ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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