Зампостпреда России при ООН отреагировал на ситуацию вокруг ТЦ в Кременчуге

Иностранные СМИ опубликовали фото и видео из Бучи 3 апреля. По их словам, эти материалы якобы доказывают причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. После публикаций власти стран Запада ввели новые санкции в отношении России и объявили об очередной высылке дипломатов. Минобороны РФ отвергло обвинения и назвало публикации провокацией, организованной после вывода российских войск из региона. Российские дипломаты дважды пытались созвать специальное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, однако оба раза Великобритания – страна-председатель – отказала им в этом.