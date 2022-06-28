Франция отправит Украине «значительную партию» бронетранспортеров

Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. Всего на середину апреля общий оборонный фонд Евросоюза для военной помощи Украине оценивался в 1,5 млрд евро.