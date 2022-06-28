Франция отправит Украине «значительную партию» бронетранспортеров
Франия сдерживает обещание и направит Украине «значительное число» бронетранспортеров, заявил в интервью Parisien-Aujourd'hui en France министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.
«Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника», — пояснил Лекорню отправку Францией крупной партии БТР Украине. Тип и число поставленных машин он не уточнил. Лекорню также упомянул в числе номенклатуры возможных поставок и другие «бронированные машины», а также противокорабельные ракеты Exocet.
Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. Всего на середину апреля общий оборонный фонд Евросоюза для военной помощи Украине оценивался в 1,5 млрд евро.
В конце апреля Париж впервые отправил Киеву тяжелые вооружения — 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Milan, о чем тогда заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
23 июня российский производитель военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) в своем Telegram-канале поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь», которые были захвачены российской армией. Французский генштаб эту информацию отрицал.