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Франция отправит Украине «значительную партию» бронетранспортеров

Ведомости

Франия сдерживает обещание и направит Украине «значительное число» бронетранспортеров, заявил в интервью Parisien-Aujourd'hui en France министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

«Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника», — пояснил Лекорню отправку Францией крупной партии БТР Украине. Тип и число поставленных машин он не уточнил. Лекорню также упомянул в числе номенклатуры возможных поставок и другие «бронированные машины», а также противокорабельные ракеты Exocet.

Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. Всего на середину апреля общий оборонный фонд Евросоюза для военной помощи Украине оценивался в 1,5 млрд евро.

В конце апреля Париж впервые отправил Киеву тяжелые вооружения — 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Milan, о чем тогда заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

23 июня российский производитель военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) в своем Telegram-канале поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь», которые были захвачены российской армией. Французский генштаб эту информацию отрицал.

Ранее по теме: Французский генштаб ответил на благодарность «Уралвагонзавода» за САУ «Цезарь»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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