Французский Генштаб ответил на благодарность «Уралвагонзавода» за САУ «Цезарь»

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. Несмотря на многочисленные поставки оружия Украине, неофициальные лица стран Запада отмечали, что стране придется пойти на территориальные уступки. 13 июня о неизбежности таковых со стороны Украины заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.