Французский Генштаб ответил на благодарность «Уралвагонзавода» за САУ «Цезарь»
Генеральный штаб французской армии опроверг информацию о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь» на Украине 23 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Indépendant.
«Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной», — сказал представитель генштаба.
В то же время в материале нет никаких данных, опровергающих информацию о захвате САУ «Цезарь» российскими военными.
23 июня российский производитель военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) в своем Telegram-канале поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь», которые были захвачены российской армией.
Слова благодарности «Уралвагонзавод» оставил в комментариях под новостью о захвате Вооруженными силами России орудий в хорошем состоянии, которую в своем Telegram-канале опубликовал французский политик Режис де Кастельно. Он сообщил, что захваченные орудия отправлены на УВЗ для изучения.
В комментарии УВЗ говорится, что САУ «Цезарь» «так себе», но « в хозяйстве пригодится».
По данным «РИА Новости», всего Франция передала Украине 18 гаубиц CAESAR («Цезарь»).
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. Несмотря на многочисленные поставки оружия Украине, неофициальные лица стран Запада отмечали, что стране придется пойти на территориальные уступки. 13 июня о неизбежности таковых со стороны Украины заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.