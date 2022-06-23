«Уралвагонзавод» поблагодарил французского президента за САУ «Цезарь»

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша «МСТА-С»! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – прокомментировали новость на УВЗ.