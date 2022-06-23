«Уралвагонзавод» поблагодарил французского президента за САУ «Цезарь»
Российский производитель военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь», которые были захвачены российской армией. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
«Уралвагонзавод» поблагодарил Макрона за «Цезари», – говорится в сообщении. Слова благодарности «Уралвагонзавод» оставил в комментариях под новостью о захвате вооруженными силами России орудий в хорошем состоянии, которую в своем Telegram-канале опубликовал французский политик Режис де Кастельно. Он сообщил, что захваченные орудия отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша «МСТА-С»! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – прокомментировали новость на УВЗ.
По данным «РИА Новости» на 16 июня, всего Франция передала Украине 12 гаубиц CAESAR («Цезарь»).
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. Несмотря на многочисленные поставки оружия Украине, неофициальные лица стран Запада отмечали, что стране придется пойти на территориальные уступки. 13 июня о неизбежности таковых со стороны Украины заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.