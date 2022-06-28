МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Эстонию

«Наказание за «контрабанду» предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок – до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц. Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — говорится в заявлении.