МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Эстонию
Министерство иностранных дел России порекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в Эстонию из-за «враждебного отношения» к россиянам, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
Как пояснили в министерстве, налогово-таможенный департамент балтийской республики объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в страну ряда российских товаров, в том числе продуктов питания и мебели. Ввозить в Россию, в свою очередь, запрещено стратегические товары, а также сумки, обувь, электронику, стоимость которых превышает 750 евро, и наличные валютные банкноты.
«Наказание за «контрабанду» предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок – до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц. Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — говорится в заявлении.
В мае МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию. В министерстве отмечали, что королевство следует «крайне недружественному» курсу в отношении России. В заявлении также говорилось, что в последнее время поступают многочисленные жалобы российских граждан на то, что стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. «До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — отмечается в сообщении.