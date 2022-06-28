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Политика

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Эстонию

Ведомости

Министерство иностранных дел России порекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в Эстонию из-за «враждебного отношения» к россиянам, следует из заявления внешнеполитического ведомства. 

Как пояснили в министерстве, налогово-таможенный департамент балтийской республики объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в страну ряда российских товаров, в том числе продуктов питания и мебели. Ввозить в Россию, в свою очередь, запрещено стратегические товары, а также сумки, обувь, электронику, стоимость которых превышает 750 евро, и наличные валютные банкноты. 

«Наказание за «контрабанду» предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок – до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц. Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — говорится в заявлении. 

В мае МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию. В министерстве отмечали, что королевство следует «крайне недружественному» курсу в отношении России. В заявлении также говорилось, что в последнее время поступают многочисленные жалобы российских граждан на то, что стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. «До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — отмечается в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных