Бывший украинский мэр Херсона Колыхаев задержан комендатурой
Комендатура Херсона задержала украинского экс-мэра города Игоря Колыхаева, сообщила в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.
«Подтверждаю, что Колыхаев задержан комендатурой, подробности позже», – написала она.
О задержании бывшего мэра Херсона силовиками «РИА Новостям» сообщил и замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, Колыхаев призывал социальных работников к саботажу и невыполнению распоряжений ВГА. «Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром-героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали», – заявил Стремоусов. Он добавил, что обязанности мэра Херсона будет исполнять ранее назначенный Александр Кобец.
Колыхаев исполнял свои обязанности до конца апреля, но после отказа сотрудничать с российскими войсками он обратился за указаниями в офис президента Украины, его место занял Кобец.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины «навсегда», однако правовой статус должны определить жители.
Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.