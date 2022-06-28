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Бывший украинский мэр Херсона Колыхаев задержан комендатурой

Ведомости

Комендатура Херсона задержала украинского экс-мэра города Игоря Колыхаева, сообщила в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.

«Подтверждаю, что Колыхаев задержан комендатурой, подробности позже», – написала она.

О задержании бывшего мэра Херсона силовиками «РИА Новостям» сообщил и замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, Колыхаев призывал социальных работников к саботажу и невыполнению распоряжений ВГА. «Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром-героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали», – заявил Стремоусов. Он добавил, что обязанности мэра Херсона будет исполнять ранее назначенный Александр Кобец.

Колыхаев исполнял свои обязанности до конца апреля, но после отказа сотрудничать с российскими войсками он обратился за указаниями в офис президента Украины, его место занял Кобец.

6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины «навсегда», однако правовой статус должны определить жители.

Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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