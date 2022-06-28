Бывший украинский мэр Херсона Колыхаев задержан комендатурой

О задержании бывшего мэра Херсона силовиками «РИА Новостям» сообщил и замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, Колыхаев призывал социальных работников к саботажу и невыполнению распоряжений ВГА. «Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром-героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали», – заявил Стремоусов. Он добавил, что обязанности мэра Херсона будет исполнять ранее назначенный Александр Кобец.