Херсонская область и часть Запорожской поменяли курс гривны к рублю

Ранее в регионах действовал курс 2 рубля за одну гривну. 24 июня в Telegram-канале правительства Луганской народной республике сообщили, что в ЛНР также будет установлен новый курс. «При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», – сказано в постановлении правительства ЛНР «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территориях отдельных административно-территориальных единиц Луганской народной республики».