Херсонская область и часть Запорожской поменяли курс гривны к рублю
Херсонская область и часть Запорожской области, находящиеся под контролем России, установят новый курс валюты на своих территориях – соотношение украинской гривны к российскому рублю составит 1,5 к одному, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на военно-гражданские администрации (ВГА) регионов.
«В соответствии с распоряжением главы ВГА Херсонской области с завтрашнего дня, 29 июня, на Херсонщине будет применяться курс в размере 1,5 российского рубля за 1 украинскую гривну», – сообщили в Telegram-канале администрации территории.
В сообщении властей освобожденной части Запорожской области сказано, что аналогичный курс будет установлен с 28 июня.
Ранее в регионах действовал курс 2 рубля за одну гривну. 24 июня в Telegram-канале правительства Луганской народной республике сообщили, что в ЛНР также будет установлен новый курс. «При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», – сказано в постановлении правительства ЛНР «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территориях отдельных административно-территориальных единиц Луганской народной республики».
Для безналичной конвертации для кредитных организаций старый курс действовал до 27 июня.