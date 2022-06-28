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Херсонская область и часть Запорожской поменяли курс гривны к рублю

Ведомости

Херсонская область и часть Запорожской области, находящиеся под контролем России, установят новый курс валюты на своих территориях – соотношение украинской гривны к российскому рублю составит 1,5 к одному, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на военно-гражданские администрации (ВГА) регионов.

«В соответствии с распоряжением главы ВГА Херсонской области с завтрашнего дня, 29 июня, на Херсонщине будет применяться курс в размере 1,5 российского рубля за 1 украинскую гривну», – сообщили в Telegram-канале администрации территории.

В сообщении властей освобожденной части Запорожской области сказано, что аналогичный курс будет установлен с 28 июня.

Ранее в регионах действовал курс 2 рубля за одну гривну. 24 июня в Telegram-канале правительства Луганской народной республике сообщили, что в ЛНР также будет установлен новый курс. «При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», – сказано в постановлении правительства ЛНР «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территориях отдельных административно-территориальных единиц Луганской народной республики».

Для безналичной конвертации для кредитных организаций старый курс действовал до 27 июня.

Ранее по теме: Пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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