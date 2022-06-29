Володин допустил возврат ЕС к национальным валютам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе. По мнению спикера, усугубление проблем финансовой политики ЕС может привести к ослаблению евро и возврату к национальным валютам.
«Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы. Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», — говорится в сообщении.
Володин считает, что США не спешат оказывать помощь европейским странам, поскольку «им эта ситуация выгодна». Спикер Госдумы также припомнил президенту США Джо Байдену слова о том, что курс доллара вырастет до 200 руб. за доллар, однако сегодня цена за один доллар составляет 52 руб., евро — 55 руб. Укрепление национальной валюты Володин объясняет тем, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами.
Он добавил, что с евро ситуация иная: Евросоюз привык жить в долг, который у некоторых европейских стран достиг критического размера. В пример председатель Госдумы привел Грецию, где долг достигает 185,4% к ВВП, Италию (150,56% к ВВП), Португалию (121,64% к ВВП), а также Испанию (116,38% к ВВП) и Францию (112,58% к ВВП).
Володин отметил, что раньше богатые страны ЕС оказывали помощь более бедным соседям, но сегодня ситуация складывается по-другому. «Германия и другие североевропейские государства, которые еще 7 лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже», — подчеркнул спикер Госдумы.
10 марта на фоне специальной операции России на Украине курс доллара поднялся до 120 руб., а евро — до 130 руб. Однако уже в апреле валюта вернулась к докризисным значениям, а к концу месяца снизилась до 75 и 80 руб. соответственно. С тех пор национальная валюта укрепилась практически в два раза.