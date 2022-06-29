Володин допустил возврат ЕС к национальным валютам

Володин отметил, что раньше богатые страны ЕС оказывали помощь более бедным соседям, но сегодня ситуация складывается по-другому. «Германия и другие североевропейские государства, которые еще 7 лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже», — подчеркнул спикер Госдумы.