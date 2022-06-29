Газета
Политика

Столтенберг заявил о планах усилить готовность сил НАТО в Европе в 2023 году

Ведомости

Североатлантический альянс планирует усилить готовность своих сил в Европе в 2023 г., заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса в Мадриде.

«Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году», — рассказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что страны НАТО подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий альянса на востоке. Также НАТО планирует увеличить боевые группы и разместить военное оборудование и топливо на передовых позициях для ускорения развертывания сил в случае необходимости.

27 июня Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит число войск быстрого реагирования в 7,5 раза — с 40 000 до 300 000 человек. В интервью таблоиду Bild am Sonntag Столтенберг рассказал, что на саммите в Мадриде страны-члены альянса объявят Россию прямой угрозой безопасности всего мира. Также ожидается, что по итогам встречи альянс примет новый пакет помощи Грузии.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна добиться от США и НАТО гарантий своей безопасности, отказа НАТО от продвижения на восток и от принятия Украины в свой состав. МИД России подготовил проекты договоров с США и НАТО, в январе состоялось несколько раундов переговоров сторон, однако работа прекратилась к февралю. 24 февраля Путин объявил о проведении военной операции на Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных