Столтенберг заявил о планах усилить готовность сил НАТО в Европе в 2023 году

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна добиться от США и НАТО гарантий своей безопасности, отказа НАТО от продвижения на восток и от принятия Украины в свой состав. МИД России подготовил проекты договоров с США и НАТО, в январе состоялось несколько раундов переговоров сторон, однако работа прекратилась к февралю. 24 февраля Путин объявил о проведении военной операции на Украине.