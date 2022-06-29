Столтенберг заявил о планах усилить готовность сил НАТО в Европе в 2023 году
Североатлантический альянс планирует усилить готовность своих сил в Европе в 2023 г., заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса в Мадриде.
«Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году», — рассказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что страны НАТО подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий альянса на востоке. Также НАТО планирует увеличить боевые группы и разместить военное оборудование и топливо на передовых позициях для ускорения развертывания сил в случае необходимости.
27 июня Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит число войск быстрого реагирования в 7,5 раза — с 40 000 до 300 000 человек. В интервью таблоиду Bild am Sonntag Столтенберг рассказал, что на саммите в Мадриде страны-члены альянса объявят Россию прямой угрозой безопасности всего мира. Также ожидается, что по итогам встречи альянс примет новый пакет помощи Грузии.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна добиться от США и НАТО гарантий своей безопасности, отказа НАТО от продвижения на восток и от принятия Украины в свой состав. МИД России подготовил проекты договоров с США и НАТО, в январе состоялось несколько раундов переговоров сторон, однако работа прекратилась к февралю. 24 февраля Путин объявил о проведении военной операции на Украине.