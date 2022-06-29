В Госдуме предложили «смягчить» наказание СМИ за публикацию фейков

Закон о фейках

4 марта 2022 года Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ и их дискредитацию. Так, за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ последует наказание в виде штрафа размером от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты осужденного от 1 года до 18 месяцев. Также суд может назначить исправительные работы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В случае наступления тяжких последствий наказание по статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.