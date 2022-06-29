В Госдуме предложили «смягчить» наказание СМИ за публикацию фейков
Депутаты Госдумы ко второму чтению внесли поправки в законопроект о внесудебном закрытии СМИ за распространение фейков. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, СМИ будут лишаться лицензии не сразу, а получат «право на ошибку». Согласно новой версии законопроекта, генпрокуратура сможет приостановить лицензию СМИ на три месяца, если издание опубликует информацию, признанную российскими властями недостоверной.
«При первом нарушении генпрокурор либо его заместитель вносят требование Роскомнадзору о приостановке деятельности СМИ на срок не более трех месяцев, в случае повторного нарушения предписание выносится на срок не более шести месяцев», — отметил Боярский в среду на заседании комитета. Поправки также предусматривают, что Роскомнадзор должен внести СМИ в реестр в течение 24 часов. Ранее ведомство должно было сделать это «незамедлительно».
Закон о фейках
4 марта 2022 года Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ и их дискредитацию. Так, за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ последует наказание в виде штрафа размером от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты осужденного от 1 года до 18 месяцев. Также суд может назначить исправительные работы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В случае наступления тяжких последствий наказание по статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.
Боярский добавил, что если издание в течение трех либо шести месяцев устранит нарушение, то оно сможет возобновить деятельность по решению Роскомнадзора. Однако в случае многократного нарушения регистрацию СМИ могут признать недействительной.
Проект закона, согласно которому Генпрокуратура сможет отзывать регистрацию СМИ и блокировать доступ к интернет-ресурсам за распространение фейков, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям, был принят в первом чтении 24 мая 2022 года. В первой редакции предлагалось закрывать СМИ, если оно опубликует информацию, которую российские власти посчитают недостоверной. Депутаты также предлагали ввести ответственность за перепечатывание фейков.