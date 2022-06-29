МИД вызвал поверенную в делах Норвегии из-за блокировки поставок на Шпицберген

В МИДе потребовали от норвежской стороны скорейшего разрешения вопроса, а также указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам. Накануне стало известно, что Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску.