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МИД вызвал поверенную в делах Норвегии из-за блокировки поставок на Шпицберген

Ведомости

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё из-за блокировки доставки грузов на Шпицберген, следует из заявления внешнеполитического ведомства. 

«В результате введения Норвегией в конце апреля ограничений на выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками на территории Норвегии на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста и генконсульства России на Шпицбергене товары», — следует из заявления. 

В МИДе потребовали от норвежской стороны скорейшего разрешения вопроса, а также указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам. Накануне стало известно, что Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску.

Сообщалось, что на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заверил, что русские общины, проживающие на архипелаге, получают продовольствие.

Ранее по теме: МИД Норвегии отклонил заявку России на пропуск грузов на Шпицберген

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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