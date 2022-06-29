МИД вызвал поверенную в делах Норвегии из-за блокировки поставок на Шпицберген
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё из-за блокировки доставки грузов на Шпицберген, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«В результате введения Норвегией в конце апреля ограничений на выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками на территории Норвегии на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста и генконсульства России на Шпицбергене товары», — следует из заявления.
В МИДе потребовали от норвежской стороны скорейшего разрешения вопроса, а также указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам. Накануне стало известно, что Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску.
Сообщалось, что на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заверил, что русские общины, проживающие на архипелаге, получают продовольствие.