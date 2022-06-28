МИД Норвегии отклонил заявку России на пропуск грузов на Шпицберген

Представитель министерства иностранных дел королевства заявил, что норвежские законы и полномочия действуют в Баренцбурге и Пирамиде точно так же, как и на остальной части Шпицбергена. Даже несмотря на то, что эти сообщества, поживающие там, являются русскими. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе в свою очередь заверил, что общины, проживающие на Шпицбергене, получают продовольствие.