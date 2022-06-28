Газета
Общество

МИД Норвегии отклонил заявку России на пропуск грузов на Шпицберген

Ведомости

Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, передает телеканал NRK со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.  

«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 г.», — говорится в сообщении министерства. Сейчас на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь».

Представитель министерства иностранных дел королевства заявил, что норвежские законы и полномочия действуют в Баренцбурге и Пирамиде точно так же, как и на остальной части Шпицбергена. Даже несмотря на то, что эти сообщества, поживающие там, являются русскими. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе в свою очередь заверил, что общины, проживающие на Шпицбергене, получают продовольствие.

«Как и любая община, они получали припасы с материка на обычных транспортных лодках. Мы ведем постоянный диалог с трестом «Арктикуголь» и постоянно получаем информацию о том, как они снабжают местное население. Вот, наверное, что я могу сказать об этом на данный момент», — заключил Фаузе.

21 июня генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин сообщил, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген. По его словам, на границе стоят два российских контейнера — из них 7 т продуктов, остальное — необходимые для российских поселков на Шпицбергене промышленные товары для морских судов и автомобилей.

Ранее по теме: Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных