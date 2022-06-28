МИД Норвегии отклонил заявку России на пропуск грузов на Шпицберген
Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, передает телеканал NRK со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 г.», — говорится в сообщении министерства. Сейчас на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь».
Представитель министерства иностранных дел королевства заявил, что норвежские законы и полномочия действуют в Баренцбурге и Пирамиде точно так же, как и на остальной части Шпицбергена. Даже несмотря на то, что эти сообщества, поживающие там, являются русскими. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе в свою очередь заверил, что общины, проживающие на Шпицбергене, получают продовольствие.
«Как и любая община, они получали припасы с материка на обычных транспортных лодках. Мы ведем постоянный диалог с трестом «Арктикуголь» и постоянно получаем информацию о том, как они снабжают местное население. Вот, наверное, что я могу сказать об этом на данный момент», — заключил Фаузе.
21 июня генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин сообщил, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген. По его словам, на границе стоят два российских контейнера — из них 7 т продуктов, остальное — необходимые для российских поселков на Шпицбергене промышленные товары для морских судов и автомобилей.