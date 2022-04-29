Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России
Норвегия закрыла пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг для проезда грузовиков из России, заявила глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт. Ограничения вводятся в рамках пятого пакета санкций ЕС.
«Мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», — подчеркнула глава МИД (цитата по «РИА Новости»). В соответствии с санкционной политикой ЕС Норвегия также закроет порты для захода российских судов.
«Исключение будет сделано для рыболовного флота — это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты, как и прежде», — говорится в сообщении. Ограничения начнут действовать с 7 мая.
19 апреля финская сторона на неопределенное время закрыла погранпереход «Париккала» с Россией, который использовался для грузоперевозок. Глава муниципалитета Париккала Веса Хуусконен назвал закрытие погранперехода «ожидаемым решением». Он отметил, что древесные материалы, которые перевозились через границу, стали объектом санкций. При этом за последнее время много финских компаний прекратили сотрудничество с Россией по разным причинам.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый, пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.