Газета
Политика

Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России

Ведомости

Норвегия закрыла пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг для проезда грузовиков из России, заявила глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт. Ограничения вводятся в рамках пятого пакета санкций ЕС.

«Мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», — подчеркнула глава МИД (цитата по «РИА Новости»). В соответствии с санкционной политикой ЕС Норвегия также закроет порты для захода российских судов.

«Исключение будет сделано для рыболовного флота — это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты, как и прежде», — говорится в сообщении. Ограничения начнут действовать с 7 мая.

19 апреля финская сторона на неопределенное время закрыла погранпереход «Париккала» с Россией, который использовался для грузоперевозок. Глава муниципалитета Париккала Веса Хуусконен назвал закрытие погранперехода «ожидаемым решением». Он отметил, что древесные материалы, которые перевозились через границу, стали объектом санкций. При этом за последнее время много финских компаний прекратили сотрудничество с Россией по разным причинам.

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый, пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.

Ранее по теме: Российские перевозчики и логисты ищут обходные маршруты в Европу
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных