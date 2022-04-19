Финляндия закрыла погранпереход «Париккала» для грузоперевозок на границе с Россией
Финляндия на неопределенное время закрыла погранпереход «Париккала» с Россией, который использовался для грузоперевозок, сообщает агентство Yle.
По информации агентства, это решение было принято из-за санкций, введенных против России 8 апреля. Новые ограничения включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Белоруссии. «После этого движение через пункт пропуска в Париккале сошло на нет и теперь его решено полностью закрыть», — подчеркнули в агентстве.
Глава муниципалитета Париккала Веса Хуусконен назвал закрытие погранперехода «ожидаемым решением». Он отметил, что древесные материалы, которые перевозились через границу, стали объектом санкций. При этом за последнее время много финских компаний прекратили сотрудничество с Россией по разным причинам. «Мне кажется, что сотрудничество с Россией по части погранпункта похоронено на это десятилетие. В Париккале пора посмотреть на структуру местного бизнеса новыми глазами», — добавил он.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый, пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.
Финская компания VR Group ранее решила прекратить грузовые перевозки в Россию и из России. В пресс-службе отметили, что трафик будет распределяться с учетом потребностей Финляндии. Санкции ЕС сейчас не препятствуют железнодорожному сообщению союза с Россией, поэтому контракты на грузоперевозки VR должны расторгаться в порядке, указанном в документах, и должны согласовываться с клиентами. Компания стремится сократить грузопоток как можно быстрее, но ожидает, что процесс займет несколько месяцев.