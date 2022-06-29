Губернатор Брянской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике
Российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района», — написал Богомаз, добавив, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские военные вечером 28 июня восточнее Курска сбили беспилотник ВСУ, им оказался Ту-141, произведенный в СССР.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации на Украине. В 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, затем некоторые регионы продлили его. 14 июня Богомаз сообщил об обстреле села Займище в Брянской области. В результате обстрела пострадали 6 человек, их госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Также было повреждено 50 домов. 20 июня стало известно об обстреле поселка Суземка.