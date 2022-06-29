Отец приговоренного к казни марокканца обратился к Путину с просьбой о помиловании
Отец приговоренного в ДНР к смертной казни гражданина Марокко Ибрагима Саадуна написал письмо президенту России Владимиру Путину и попросил его посодействовать помилованию сына, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, Тахер Саадун связался с арабской редакцией телеканала и передал им письмо. Отец осужденного пишет, что его сын приехал на Украину в 2019 г. для получения образования, однако спустя два года его «обманным путем привлекали на военную службу в украинскую армию на контрактной основе». Он не уведомил об этом родителей и родственников.
«Пережитое нами потрясение повлияло на всю нашу семью, особенно на мою жену, чье душевное и физическое состояние невозможно описать. Жизнь всей нашей большой семьи превратилась в ад из-за необдуманных действий нашего сына», — пишет Тахер Саадун.
Мужчина назвал своего сына «жертвой манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей», а также поблагодарил главу ДНР Дениса Пушилина за возможность присутствовать на заседаниях апелляционного суда. Саадун также отметил, что здоровье его сына ухудшается. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в это совершенно напрасно», — заключил он.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР.