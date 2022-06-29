Отец приговоренного к казни марокканца обратился к Путину с просьбой о помиловании

По ее словам, Тахер Саадун связался с арабской редакцией телеканала и передал им письмо. Отец осужденного пишет, что его сын приехал на Украину в 2019 г. для получения образования, однако спустя два года его «обманным путем привлекали на военную службу в украинскую армию на контрактной основе». Он не уведомил об этом родителей и родственников.