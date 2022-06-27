Парламент ДНР допустил отмену смертной казни после трибунала

По ее словам, с момента введения высшей меры наказания в республике идут конструктивные обсуждения, в частности периодически инициируется вопрос о введении моратория на смертную казнь. Однако в условиях военного времени, а также пока совершаются «ужасные преступления» правительство не может «дать расслабиться националистам», заключила она.