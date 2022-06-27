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Парламент ДНР допустил отмену смертной казни после трибунала

Ведомости

Народный совет ДНР допускает отмену смертной казни после окончания на ее территории военных действий и завершения судов и трибуналов над военными преступниками, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству парламента республики Елена Шишкина. 

Шишкина выразила надежду, что после окончания военных действий, трибуналов и судов, а также проведения референдума республика войдет в состав России. Тогда ДНР не придется отменять смертную казнь, потому что республика будет следовать УК РФ.

«Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания», — пояснила она (цитата по ТАСС). 

По ее словам, с момента введения высшей меры наказания в республике идут конструктивные обсуждения, в частности периодически инициируется вопрос о введении моратория на смертную казнь. Однако в условиях военного времени, а также пока совершаются «ужасные преступления» правительство не может «дать расслабиться националистам», заключила она.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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