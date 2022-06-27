Парламент ДНР допустил отмену смертной казни после трибунала
Народный совет ДНР допускает отмену смертной казни после окончания на ее территории военных действий и завершения судов и трибуналов над военными преступниками, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству парламента республики Елена Шишкина.
Шишкина выразила надежду, что после окончания военных действий, трибуналов и судов, а также проведения референдума республика войдет в состав России. Тогда ДНР не придется отменять смертную казнь, потому что республика будет следовать УК РФ.
«Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания», — пояснила она (цитата по ТАСС).
По ее словам, с момента введения высшей меры наказания в республике идут конструктивные обсуждения, в частности периодически инициируется вопрос о введении моратория на смертную казнь. Однако в условиях военного времени, а также пока совершаются «ужасные преступления» правительство не может «дать расслабиться националистам», заключила она.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР.