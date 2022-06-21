Лондон направил Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в ДНР британцев
Великобритания обратилась к России по теме приговоренных к смертной казни в ДНР британцев, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Что касается этих двух молодых людей, которые являются наемниками, которые в составе украинской армии воевали против Донецка, могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
По его словам, обращение британской стороны не вызывает «желания взаимодействовать в этих вопросах». Никаких признаков диалога я так не усмотрел. Обращение к тем юрисдикциям, где находятся эти военные, а именно к ДНР, туда надо обращаться, наша рекомендация остается той же», — добавил Кевин.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер, Эслин и Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что королевство не обращалось к республике после объявления приговора.