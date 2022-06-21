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Лондон направил Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в ДНР британцев

Ведомости

Великобритания обратилась к России по теме приговоренных к смертной казни в ДНР британцев, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. 

«Что касается этих двух молодых людей, которые являются наемниками, которые в составе украинской армии воевали против Донецка, могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).

По его словам, обращение британской стороны не вызывает «желания взаимодействовать в этих вопросах». Никаких признаков диалога я так не усмотрел. Обращение к тем юрисдикциям, где находятся эти военные, а именно к ДНР, туда надо обращаться, наша рекомендация остается той же», — добавил Кевин.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер, Эслин и Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что королевство не обращалось к республике после объявления приговора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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