Песков допустил применение смертной казни к плененным американцам в ДНР
Двум плененным в районе Харькова гражданам США, служившим в составе ВСУ, может грозить смертная казнь в признанных Россией республиках Донбасса как «наемникам». Это допустил в разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы ничего [в том числе смертной казни] не можем исключать, потому что это решение суда. Мы никогда его не комментируем, и тем более мы не имеем права вмешиваться в решение суда [в республиках Донбасса]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Кремль не располагает информацией о местонахождении американцев и о деталях предъявляемых им обвинений, однако, отметил Песков, «речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих, и не только наших, но и на военнослужащих республик — Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
«В этом они и обвиняются — в наемничестве. На них не может и не распространяется действие Женевской конвенции никоим образом, их преступления должны быть расследованы, и они должны быть преданы суду», — сказал пресс-секретарь президента России.
The Telegraph 15 июня со ссылкой на источники узнала, что двое бывших военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях на Украине в составе ВСУ в районе Харькова, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. Это первые плененные во время спецоперации американцы. 16 июня в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов контактировать с Россией по поводу задержанных американцев. Ранее суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, взятых в плен в апреле в Мариуполе.