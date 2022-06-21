Песков допустил применение смертной казни к плененным американцам в ДНР

The Telegraph 15 июня со ссылкой на источники узнала, что двое бывших военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях на Украине в составе ВСУ в районе Харькова, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. Это первые плененные во время спецоперации американцы. 16 июня в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов контактировать с Россией по поводу задержанных американцев. Ранее суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, взятых в плен в апреле в Мариуполе.