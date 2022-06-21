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Песков допустил применение смертной казни к плененным американцам в ДНР

Ведомости

Двум плененным в районе Харькова гражданам США, служившим в составе ВСУ, может грозить смертная казнь в признанных Россией республиках Донбасса как «наемникам». Это допустил в разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы ничего [в том числе смертной казни] не можем исключать, потому что это решение суда. Мы никогда его не комментируем, и тем более мы не имеем права вмешиваться в решение суда [в республиках Донбасса]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Кремль не располагает информацией о местонахождении американцев и о деталях предъявляемых им обвинений, однако, отметил Песков, «речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих, и не только наших, но и на военнослужащих республик — Донецкой народной республики и Луганской народной республики».

«В этом они и обвиняются — в наемничестве. На них не может и не распространяется действие Женевской конвенции никоим образом, их преступления должны быть расследованы, и они должны быть преданы суду», — сказал пресс-секретарь президента России.

The Telegraph 15 июня со ссылкой на источники узнала, что двое бывших военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях на Украине в составе ВСУ в районе Харькова, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. Это первые плененные во время спецоперации американцы. 16 июня в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов контактировать с Россией по поводу задержанных американцев. Ранее суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, взятых в плен в апреле в Мариуполе.

Ранее по теме: Песков заявил, что больше никогда не будут доверять Западу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных