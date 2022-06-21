Песков заявил, что больше никогда не будут доверять Западу

9 июня Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима и британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Осужденные признались в нарушении ст. 232 УК ДНР о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Все трое сдались в плен в середине апреля в Мариуполе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Великобритании и Марокко не обращались к ДНР по поводу приговоренных к смерти военных.