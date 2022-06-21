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Песков заявил, что больше никогда не будут доверять Западу

Ведомости

Москва больше никогда не будет доверять властям западных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC News.

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Также он отметил, что Россия не может гарантировать, что двое бывших американских военных, попавших в плен на Украине, не будут приговорены к смертной казни. «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — заявил Песков.

Ранее The Daily Telegraph сообщил, что двое бывших американских военных — 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх попали в плен под Харьковом. 16 июня в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов контактировать с Россией по поводу задержанных американцев. Ранее суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна.

Ранее по теме: Почему от России требуют не допустить казнь осужденного в ДНР марокканца

9 июня Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима и британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Осужденные признались в нарушении ст. 232 УК ДНР о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Все трое сдались в плен в середине апреля в Мариуполе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Великобритании и Марокко не обращались к ДНР по поводу приговоренных к смерти военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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