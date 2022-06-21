Песков заявил, что больше никогда не будут доверять Западу
Москва больше никогда не будет доверять властям западных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC News.
«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).
Также он отметил, что Россия не может гарантировать, что двое бывших американских военных, попавших в плен на Украине, не будут приговорены к смертной казни. «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — заявил Песков.
Ранее The Daily Telegraph сообщил, что двое бывших американских военных — 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх попали в плен под Харьковом. 16 июня в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов контактировать с Россией по поводу задержанных американцев. Ранее суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима и британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Осужденные признались в нарушении ст. 232 УК ДНР о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Все трое сдались в плен в середине апреля в Мариуполе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Великобритании и Марокко не обращались к ДНР по поводу приговоренных к смерти военных.