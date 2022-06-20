Пушилин заявил, что Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников

«Видно абсолютное безразличие со стороны Великобритании, от которой нет никаких официальных обращений и заботы о судьбе своих граждан. И немаловажно — нет никаких действий со стороны Киева. То есть, по сути, наемники – списанный материал. Никаких обращений ни из Лондона, ни из Марокко не было», – рассказал Пушилин (цитата по ТАСС).