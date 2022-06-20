Пушилин заявил, что Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников
Великобритания и Марокко не обращались к Донецкой народной республике (ДНР) по поводу приговоренных к смертной казни граждан, которые служили в составе вооруженных сил Украины и попали в плен, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Видно абсолютное безразличие со стороны Великобритании, от которой нет никаких официальных обращений и заботы о судьбе своих граждан. И немаловажно — нет никаких действий со стороны Киева. То есть, по сути, наемники – списанный материал. Никаких обращений ни из Лондона, ни из Марокко не было», – рассказал Пушилин (цитата по ТАСС).
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер, Эслин и Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.