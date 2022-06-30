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Володин: Россия обменивает только тяжелораненых пленных из «Азова»

Ведомости

Россия производит обмен только тяжелораненых боевиков украинского батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена), по каждому бойцу этого подразделения ведутся предметные следственные мероприятия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По всем участникам батальона "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия. По каждому, кто в чем замешан, чем занимался. И только вот исключительно когда тяжелораненые или в случае, когда раненые дальше уже не могут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются», — отметил Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты (цитата по ТАСС).

Политик призвал депутатов постоянно оказывать поддержку российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. По его словам, они должны проводить встречи с военнослужащими и их семьями в регионах. «Это должно быть совершенно естественно, здесь не надо работать на телекамеры, это должно быть у каждого внутри», — заключил Володин.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что Украина и республика провели обмен военнопленными по формуле 144 на 144. По словам Пушилина, в плену у Киева были «очень ценные военнослужащие». Среди них есть мобилизованные солдаты, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины назвало обмен самым крупным с начала российской спецоперации.

В начале июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила президенту Владимиру Путину о беспокойстве за пленных россиян на Украине. По ее словам, Международный Комитет Красного Креста (МККК) до сих пор ни разу не проинформировал российскую сторону о посещении пленных. Москалькова указывала, что несколько раз посылала запросы, но не получала никакой информации. В конце мая МККК сообщил ТАСС, что комитет ответил уполномоченной, однако содержание письма в организации комментировать отказались.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по «прямому указанию Путина»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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