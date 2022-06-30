Володин: Россия обменивает только тяжелораненых пленных из «Азова»

В начале июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила президенту Владимиру Путину о беспокойстве за пленных россиян на Украине. По ее словам, Международный Комитет Красного Креста (МККК) до сих пор ни разу не проинформировал российскую сторону о посещении пленных. Москалькова указывала, что несколько раз посылала запросы, но не получала никакой информации. В конце мая МККК сообщил ТАСС, что комитет ответил уполномоченной, однако содержание письма в организации комментировать отказались.