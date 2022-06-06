Москалькова сообщила Путину о беспокойстве за пленных россиян на Украине
Международный Комитет Красного Креста (МККК) ни разу не сообщил Москве о посещении пленных россиян на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова президенту России Владимиру Путину.
«Большую обеспокоенность вызывает то, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», — заявила Москалькова.
Она рассказала, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Москалькова провела там личный прием и затем по просьбе пленных сообщила их родственникам об их судьбе.
Также омбудсмен отметила, что на начало спецоперации многие россияне среди гражданских, которые находились на Украине, оказались «как бы заложниками». В аппарат уполномоченного по правам человека обратились множество дальнобойщиков, моряков и других работников, которые находились на Украине. В результате в Россию вернулись 45 дальнобойщиков, 36 моряков с четырех кораблей и сотрудники предприятия «Росатома».
Ранее Москалькова попросила МККК предоставить данные о российских военнопленных на Украине. По ее словам, она несколько раз посылала запросы, но не получала никакой информации. В конце мая МККК сообщил ТАСС, что комитет ответил Москальковой, однако содержание письма в организации комментировать отказались.
После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.