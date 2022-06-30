Нарышкин сообщил о проработке сценария по расчленению Украины со стороны Польши
Согласно информации, поступающей в Службу внешней разведки (СВР), руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, заявил глава ведомства службы Нарышкин.
«Прорабатывается вариант создания на "Восточных кресах" подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооруженных сил. Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины "буферной зоны", что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией», — отметил Нарышкин (цитата по ТАСС).
По информации СВР, план Польши будут вынуждены поддержать США и Великобритания. « У Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить безоговорочную солидарность с союзником, готовым решительно отстаивать интересы Запада на Украине», - отметили в ведомстве.
Нарышкин ранее отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.
В конце мая секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. По его словам, партнеры Украины намерены воспользоваться нынешней ситуацией в стране «в корыстных интересах».