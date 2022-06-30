Нарышкин сообщил о проработке сценария по расчленению Украины со стороны Польши

Нарышкин ранее отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.