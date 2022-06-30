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Нарышкин сообщил о проработке сценария по расчленению Украины со стороны Польши

Ведомости

Согласно информации, поступающей в Службу внешней разведки (СВР), руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, заявил глава ведомства службы Нарышкин. 

«Прорабатывается вариант создания на "Восточных кресах" подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооруженных сил. Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины "буферной зоны", что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией», — отметил Нарышкин (цитата по ТАСС).

По информации СВР, план Польши будут вынуждены поддержать США и Великобритания. « У Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить безоговорочную солидарность с союзником, готовым решительно отстаивать интересы Запада на Украине», - отметили в ведомстве.

Нарышкин ранее отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.

В конце мая секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. По его словам, партнеры Украины намерены воспользоваться нынешней ситуацией в стране «в корыстных интересах».

Ранее по теме: Патрушев заявил о переходе Польши к захвату западных территорий Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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