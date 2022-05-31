Патрушев заявил о переходе Польши к захвату западных территорий Украины

Ранее в интервью «Российской газете» Патрушев допустил, что в результате политики западных стран и Киева Украина может распасться на несколько государств. По его словам, власти США решили создать антипод России и выбрали для этого Украину, пытаясь «разделить, по сути, единый народ». Не найдя позитивной основы для привлечения Киева на свою сторону, США внушали украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому задолго до переворота в 2014 г.