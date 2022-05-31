Патрушев заявил о переходе Польши к захвату западных территорий Украины
Польша переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, западные партнеры Украины намерены воспользоваться нынешней ситуацией в стране «в корыстных интересах». «Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», — отметил Патрушев, добавив, что Польша уже переходит к захвату западных территорий Украины (цитата по «РИА Новости»).
Ранее в интервью «Российской газете» Патрушев допустил, что в результате политики западных стран и Киева Украина может распасться на несколько государств. По его словам, власти США решили создать антипод России и выбрали для этого Украину, пытаясь «разделить, по сути, единый народ». Не найдя позитивной основы для привлечения Киева на свою сторону, США внушали украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому задолго до переворота в 2014 г.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в свою очередь отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии. Сейчас модальность предстоящей миссии обсуждается с администрацией президента США. Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».