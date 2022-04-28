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Нарышкин заявил о планах Польши и США установить контроль над частью Украины

Ведомости

Власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине, сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине», — заявил Нарышкин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии. Сейчас модальность предстоящей миссии обсуждается с администрацией президента США. Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Польша пока не договорилась с потенциальными участниками такой миссии. 

Нарышкин добавил, что спецслужбы Польши сейчас ищут представителей украинской элиты, с которыми можно будет договориться о формировании ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам. «По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы», — подчеркнул глава СВР.

Ранее в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза России Николай Патрушев допустил, что в результате политики западных стран и Киева Украина может распасться на несколько государств. По его словам, власти США решили создать антипод России и выбрали для этого Украину, пытаясь «разделить по сути единый народ». Не найдя позитивной основы для привлечения Киева на свою сторону, США внушали украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому задолго до переворота в 2014 г. 

Ранее по теме: Кадыров прокомментировал установление контроля над Мариуполем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных