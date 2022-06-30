Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией после признания ДНР и ЛНР
Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на ее признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил МИД Украины. Консульские отношения двух стран сохранятся.
«В ответ на сей недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г.», — заявили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
16 июня глава ДНР Денис Пушили сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания Донецкой народной республики. Он рассказал, что такое решение было озвучено в ходе визита делегации ДНР в Дамаск.
29 июня агентство SANA сообщило, что власти Сирии объявили о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. В МИДе страны рассказали, что состоятся контакты с обеими республиками, чтобы наметить пути сотрудничества, в том числе налаживание дипотношений.
РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.