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Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией после признания ДНР и ЛНР

Ведомости

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на ее признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил МИД Украины. Консульские отношения двух стран сохранятся.

«В ответ на сей недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г.», — заявили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

16 июня глава ДНР Денис Пушили сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания Донецкой народной республики. Он рассказал, что такое решение было озвучено в ходе визита делегации ДНР в Дамаск.

29 июня агентство SANA сообщило, что власти Сирии объявили о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. В МИДе страны рассказали, что состоятся контакты с обеими республиками, чтобы наметить пути сотрудничества, в том числе налаживание дипотношений.

РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных