Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией после признания ДНР и ЛНР

29 июня агентство SANA сообщило, что власти Сирии объявили о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. В МИДе страны рассказали, что состоятся контакты с обеими республиками, чтобы наметить пути сотрудничества, в том числе налаживание дипотношений.