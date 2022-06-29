Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР
Сирия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел страны.
«Это воплощение общей воли и желания установить отношения во всех областях, поэтому Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет обеих стран, Луганской народной республики и Донецкой народной республики», – заявили агентству в сирийском МИДе.
По словам источника, министерство свяжется с ДНР и ЛНР, чтобы согласовать укрепление сотрудничества, в том числе «установление дипломатических отношений в соответствии с установленными правилами».
16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания республики во время визита делегации ДНР во главе с министром иностранных дел Натальей Никоноровой в Дамаск.
Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 г. Еще в июне 2014 г. их независимость признала частично признанная Южная Осетия, 25 февраля 2022 г. аналогичное решение приняла частично признанная Абхазия.