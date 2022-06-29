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Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР

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Сирия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел страны.

«Это воплощение общей воли и желания установить отношения во всех областях, поэтому Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет обеих стран, Луганской народной республики и Донецкой народной республики», – заявили агентству в сирийском МИДе.

По словам источника, министерство свяжется с ДНР и ЛНР, чтобы согласовать укрепление сотрудничества, в том числе «установление дипломатических отношений в соответствии с установленными правилами».

16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания республики во время визита делегации ДНР во главе с министром иностранных дел Натальей Никоноровой в Дамаск.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 г. Еще в июне 2014 г. их независимость признала частично признанная Южная Осетия, 25 февраля 2022 г. аналогичное решение приняла частично признанная Абхазия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных