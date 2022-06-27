Газета
Общество

Жители Донбасса смогут заменить водительские права на российские без экзаменов

Ведомости

Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР на российские в соответствии с поручением президента Владимира Путина будет осуществляться без проведения экзаменов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке – без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами», — говорится в сообщении.

В эти категории включены граждане ДНР и ЛНР, включая въехавших в Россию с их территорий и Украины после 21 февраля 2022 г., украинские граждане или лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия в добровольном переселении соотечественников.

Также такие права могут получить жители ДНР и ЛНР, получившие в упрощенном порядке российские паспорта и проживающие в Донбассе. Постановление правительства будет действовать до 1 марта 2023 г.

В конце мая Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для сирот из Донбасса. С заявлениями о приеме в российское гражданство вправе обратиться опекун или попечитель ребенка, являющийся гражданином РФ, ЛНР, ДНР или Украины. Это правило также распространяется на руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководителей учреждений, оказывающих образовательные или медицинские и социальные услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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