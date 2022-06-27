Жители Донбасса смогут заменить водительские права на российские без экзаменов

В эти категории включены граждане ДНР и ЛНР, включая въехавших в Россию с их территорий и Украины после 21 февраля 2022 г., украинские граждане или лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия в добровольном переселении соотечественников.