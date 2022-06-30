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Лавров: Москва не инициировала разрыв акта Россия - НАТО

Ведомости

Российская сторона не инициировала разрыв основополагающего акта Россия - НАТО, юридически документ продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Акт был заключен в 1997 г.

«В юридическом смысле основополагающий акт продолжает существовать, мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения», — сообщил Лавров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в Североатлантическом альянсе шли долгие дискуссии, нужен ли такой акт или от него можно отказаться, однако в итоге в НАТО решили его не трогать.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что акт не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе. 

В ответ зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь с вопросами о соблюдении условий акта НАТО можно обращаться «во всемирную лигу сексуальных реформ». Медведев отметил, что в международном праве есть «правовая оговорка», которая заключается в том, что «договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение». Он отметил, что акт Россия - НАТО – политический документ, а не международный, однако к нему пытаются применить «последствия клаузулы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных