Лавров: Москва не инициировала разрыв акта Россия - НАТО
Российская сторона не инициировала разрыв основополагающего акта Россия - НАТО, юридически документ продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Акт был заключен в 1997 г.
«В юридическом смысле основополагающий акт продолжает существовать, мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения», — сообщил Лавров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в Североатлантическом альянсе шли долгие дискуссии, нужен ли такой акт или от него можно отказаться, однако в итоге в НАТО решили его не трогать.
Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что акт не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе.
В ответ зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь с вопросами о соблюдении условий акта НАТО можно обращаться «во всемирную лигу сексуальных реформ». Медведев отметил, что в международном праве есть «правовая оговорка», которая заключается в том, что «договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение». Он отметил, что акт Россия - НАТО – политический документ, а не международный, однако к нему пытаются применить «последствия клаузулы».