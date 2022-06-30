Лавров: Москва не инициировала разрыв акта Россия - НАТО

В ответ зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь с вопросами о соблюдении условий акта НАТО можно обращаться «во всемирную лигу сексуальных реформ». Медведев отметил, что в международном праве есть «правовая оговорка», которая заключается в том, что «договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение». Он отметил, что акт Россия - НАТО – политический документ, а не международный, однако к нему пытаются применить «последствия клаузулы».