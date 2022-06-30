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Володин ответил Столтенбергу про НАТО у границ России фразой «рано радуется»

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «получит больше НАТО» у границ, заявил, что тот «рано радуется».

«Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — написал Володин в своем Telegram. Ранее, 28 июня, Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин, настаивавший на отказе НАТО от расширения, добился началом спецоперации на Украине обратного, так как с вступлением Финляндии и Швеции он «получит больше НАТО у российских границ». Президент России Владимир Путин накануне уже анонсировал «зеркальный ответ» на размещение инфраструктуры НАТО в этих странах.

Накануне, 29 июня, НАТО в своем финальном коммюнике по итогам саммита в Мадриде сообщил, что блок решил пригласить Финляндию и Швецию стать членами альянса. Это произошло после того, как две скандинавские страны подписали соглашение с блокировавшей членство Турцией, которая настаивала на отказе от поддержки сирийских курдов и связанных с ними движений, а также соратников оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. Днем ранее министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО. Конкретные шаги по вступлению стран в Североатлантический альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней.

Финская сторона заявила, что серьезно относилась к опасениям Турции по поводу угрозы терроризма, и отметила, что страна «полностью привержена документам и политике НАТО в области борьбы с терроризмом». При этом Финляндия пообещала в рамках развития сотрудничества в борьбе с терроризмом, экспортом и передачей оружия «действовать в соответствии со своим национальным законодательством».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила скандинавские страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, признанной ближневосточным государством и Европейским союзом террористической группировкой, а также другим курдским группам из Сирии.

Ранее по теме: Путин заявил о зеркальном ответе на размещение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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