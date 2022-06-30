Володин ответил Столтенбергу про НАТО у границ России фразой «рано радуется»

Накануне, 29 июня, НАТО в своем финальном коммюнике по итогам саммита в Мадриде сообщил, что блок решил пригласить Финляндию и Швецию стать членами альянса. Это произошло после того, как две скандинавские страны подписали соглашение с блокировавшей членство Турцией, которая настаивала на отказе от поддержки сирийских курдов и связанных с ними движений, а также соратников оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. Днем ранее министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО. Конкретные шаги по вступлению стран в Североатлантический альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней.