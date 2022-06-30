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Путин заявил о зеркальном ответе на размещение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии

Ведомости

После завершения Каспийского саммита 29 июня в Ашхабаде президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию. На ней он ответил о готовности России к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

«У нас с ними нет таких проблем, как с Украиной. У нас нет территориальных вопросов и споров, – отметил Путин. – У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Ну хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко представлять, что раньше не было никаких угроз для них».

Теперь же в случае размещения «военных контингентов и инфраструктуры» Россия будет вынуждена «отвечать зеркально», добавил глава государства. 

«Украина – это совершенно другой случай, отметил президент. «Из Украины начали делать Антироссию, плацдарм для того, чтобы попытаться раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые считают себя частью русского мира, – отметил президент. – Ничего подобного в Швеции и Финляндии нет <…>. Ну хотят – пусть вступают, пожалуйста».

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Кроме того, глава государства ответил на вопросы о ситуации на самой Украине. 

В том числе Путин прокомментировал взрыв в торговом центре «Амстор» в Кременчуге Полтавской области 27 июня, после которого начался пожар на территории всего ТЦ.

Президент сказал журналистам, что известны факты, «когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику <...> в жилых кварталах»: «Просто так «по полям» у нас никто не стреляет. <...> Ни по каким гражданским объектам Россия ударов не наносит».

Цели специальной военной операции на Украине не поменялись с 24 февраля, подчеркнул Путин. «Ничего не изменилось, – сказал он. – Я тогда же сказал, может через несколько дней: тактика может быть разной, интенсивность [операции] завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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