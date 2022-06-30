Путин заявил о зеркальном ответе на размещение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии
После завершения Каспийского саммита 29 июня в Ашхабаде президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию. На ней он ответил о готовности России к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
«У нас с ними нет таких проблем, как с Украиной. У нас нет территориальных вопросов и споров, – отметил Путин. – У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Ну хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко представлять, что раньше не было никаких угроз для них».
Теперь же в случае размещения «военных контингентов и инфраструктуры» Россия будет вынуждена «отвечать зеркально», добавил глава государства.
«Украина – это совершенно другой случай, отметил президент. «Из Украины начали делать Антироссию, плацдарм для того, чтобы попытаться раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые считают себя частью русского мира, – отметил президент. – Ничего подобного в Швеции и Финляндии нет <…>. Ну хотят – пусть вступают, пожалуйста».
Кроме того, глава государства ответил на вопросы о ситуации на самой Украине.
В том числе Путин прокомментировал взрыв в торговом центре «Амстор» в Кременчуге Полтавской области 27 июня, после которого начался пожар на территории всего ТЦ.
Президент сказал журналистам, что известны факты, «когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику <...> в жилых кварталах»: «Просто так «по полям» у нас никто не стреляет. <...> Ни по каким гражданским объектам Россия ударов не наносит».
Цели специальной военной операции на Украине не поменялись с 24 февраля, подчеркнул Путин. «Ничего не изменилось, – сказал он. – Я тогда же сказал, может через несколько дней: тактика может быть разной, интенсивность [операции] завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят».