Медведев высказался об отношении НАТО к договору с Россией
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с критикой позиции НАТО по поводу заключенного между страной и блоком акта в 1997 г. – он заявил, что теперь с вопросами соблюдения его условий НАТО может обращаться «во всемирную лигу сексуальных реформ». Об этом зампред Совбеза заявил в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что в международном праве есть «правовая оговорка», которая заключается в том, что «договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение». По его словам, Основополагающий акт между Россией и НАТО от 27 мая 1997 г. является политическим документом, а не международным, но к нему пытаются применить «последствия клаузулы».
В НАТО заявили, что не считают себя больше связанным им, отметил Медведев. «Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством», – написал зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что пока в НАТО прямо не говорят о выходе из акта, что «соглашение пока не убито». «Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще – обращайтесь теперь с вопросом о применении акта прямо во всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», – заявил Медведев.
Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что акт не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе. «Акт НАТО – Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов», – отметил Бауэр.