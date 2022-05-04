Медведев высказался об отношении НАТО к договору с Россией

Медведев отметил, что в международном праве есть «правовая оговорка», которая заключается в том, что «договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение». По его словам, Основополагающий акт между Россией и НАТО от 27 мая 1997 г. является политическим документом, а не международным, но к нему пытаются применить «последствия клаузулы».