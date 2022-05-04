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Медведев высказался об отношении НАТО к договору с Россией

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с критикой позиции НАТО по поводу заключенного между страной и блоком акта в 1997 г. – он заявил, что теперь с вопросами соблюдения его условий НАТО может обращаться «во всемирную лигу сексуальных реформ». Об этом зампред Совбеза заявил в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что в международном праве есть «правовая оговорка», которая заключается в том, что «договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение». По его словам, Основополагающий акт между Россией и НАТО от 27 мая 1997 г. является политическим документом, а не международным, но к нему пытаются применить «последствия клаузулы».

В НАТО заявили, что не считают себя больше связанным им, отметил Медведев. «Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством», – написал зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что пока в НАТО прямо не говорят о выходе из акта, что «соглашение пока не убито». «Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще – обращайтесь теперь с вопросом о применении акта прямо во всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», – заявил Медведев.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что акт не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе. «Акт НАТО – Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов», – отметил Бауэр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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