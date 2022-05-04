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НАТО не будет следовать соглашению с РФ при размещении войск на востоке Европы

Ведомости

Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 г. не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия в Восточной Европе, передает издание Financial Times со ссылкой на председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра.

«Акт НАТО — Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов», — заявил Бауэр. Он также подчеркнул, что последние месяцы пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, однако ему это не удалось.

Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан в Париже в 1997 г. Преамбула договора гласит, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Акт также предусматривает проведение встреч и учреждение постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе, а также информационного бюро и военной миссии альянса в Москве. Стороны также обязались укреплять роль ОБСЕ в общеевропейской безопасности, уважать территориальную целостность государств и Хельсинкский акт и признавать за европейскими государствами право выбора путей обеспечения собственной безопасности.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО. В январе прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальные озабоченности России.

В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что акт Россия — НАТО уже перестал существовать. Он подчеркнул, что военный альянс также должен «перестать вспоминать об этом акте от 1997 г. и его положениях, каких-либо обязательствах НАТО, которые из него вытекают». По его словам, «сейчас нет никаких обязательств». Присутствие войск военного блока в Восточной Европе должно стать постоянным, а не временным и ротационным, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных