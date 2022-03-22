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Дуда заявил о прекращении существования акта Россия — НАТО о безопасности

Ведомости

Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда, слова которого передает ТАСС.

«Нужно громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт просто уже никого не связывает», — сказал Дуда в эфире Польского телевидения. «Россия показала, что абсолютно не считает себя им связанной», — добавил он.

Он подчеркнул, что военный альянс также должен «перестать вспоминать об этом акте от 1997 года и его положениях, каких-либо обязательствах НАТО, которые из него вытекают». По его словам, «сейчас нет никаких обязательств». Присутствие войск военного блока в Восточной Европе должно стать постоянным, а не временным и ротационным, добавил он.

Из положений акта Россия — НАТО в частности следует, что стороны перестают рассматривать друг друга в качестве противников, а также отказываются размещения у границ существенных военных сил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных