Дуда заявил о прекращении существования акта Россия — НАТО о безопасности

Он подчеркнул, что военный альянс также должен «перестать вспоминать об этом акте от 1997 года и его положениях, каких-либо обязательствах НАТО, которые из него вытекают». По его словам, «сейчас нет никаких обязательств». Присутствие войск военного блока в Восточной Европе должно стать постоянным, а не временным и ротационным, добавил он.