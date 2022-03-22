Дуда заявил о прекращении существования акта Россия — НАТО о безопасности
Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда, слова которого передает ТАСС.
«Нужно громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт просто уже никого не связывает», — сказал Дуда в эфире Польского телевидения. «Россия показала, что абсолютно не считает себя им связанной», — добавил он.
Он подчеркнул, что военный альянс также должен «перестать вспоминать об этом акте от 1997 года и его положениях, каких-либо обязательствах НАТО, которые из него вытекают». По его словам, «сейчас нет никаких обязательств». Присутствие войск военного блока в Восточной Европе должно стать постоянным, а не временным и ротационным, добавил он.
Из положений акта Россия — НАТО в частности следует, что стороны перестают рассматривать друг друга в качестве противников, а также отказываются размещения у границ существенных военных сил.