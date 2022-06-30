Байден перепутал Швецию и Швейцарию во время пресс-конференции
Президент США Джо Байден поприветствовал вступление Финляндии и Швейцарии в НАТО, перепутав последнюю со Швецией, пишет The Guardian.
Глава Соединенных Штатов оговорился во время пресс-конференции в Мадриде, но сразу осознал ошибку. «Швейцария. Боже, я не на шутку разволновался из-за расширения НАТО. Швеции!» — добавил он.
В своем выступлении американский президент отметил, что саммит НАТО призван укрепить альянс, а также обратить внимание стран на проблемы современного мира и угрозы, с которыми они столкнутся в будущем. Байден также заверил, что Вашингтон готов защищать «каждую пядь» территории блока.
Сегодня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что 5 июля состоится подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.