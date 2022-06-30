Байден перепутал Швецию и Швейцарию во время пресс-конференции

Сегодня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что 5 июля состоится подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.