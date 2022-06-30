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Байден перепутал Швецию и Швейцарию во время пресс-конференции

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Президент США Джо Байден поприветствовал вступление Финляндии и Швейцарии в НАТО, перепутав последнюю со Швецией, пишет The Guardian.

Глава Соединенных Штатов оговорился во время пресс-конференции в Мадриде, но сразу осознал ошибку. «Швейцария. Боже, я не на шутку разволновался из-за расширения НАТО. Швеции!» — добавил он.

В своем выступлении американский президент отметил, что саммит НАТО призван укрепить альянс, а также обратить внимание стран на проблемы современного мира и угрозы, с которыми они столкнутся в будущем. Байден также заверил, что Вашингтон готов защищать «каждую пядь» территории блока.

Сегодня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что 5 июля состоится подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных